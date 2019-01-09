Guardiola yine sınırları zorluyor

Teknik direktörlük kariyerine 2007-08 sezonları arasında Barcelona’nın genç takımıyla başlayan Pep Guardiola, 2008 sezonundan itibaren kulübün A takımın başına geçmiş ve Avrupa futboluna damga vurmaya başlamıştı. 2008 ile 2012 yılları arasında Barça’da görev yapan Katalan teknik adam, 3 La Liga, 2 İspanya Kupası, 3 İspanya Süper Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi ve 2 de UEFA Süper Kupası sevinci yaşayıp sonrasında Barcelona’dan ayrılmıştı. 1 sezon boşta kalan Guardiola, sonrasında Almanya Bundesliga’da Bayern Münih’in başına geçmiş, burada da önemli başarılara imza atmıştı.

Tam bir kupa canavarı

Bayern’de 2013-16 yılları arasında görev yapan Katalan teknik adam, 3 Bundesliga, 2 Almanya Kupası ve 1 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu elde ederek Almanya’ya da damgasını vurmuştu. 2016’dan itibaren de Manchester City menaceri olarak kariyerine devam eden Pep; Premier Lig, İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası’nda zafere ulaştı. 3 takımında toplamda görev yaptığı 10 sezonda 559 maça çıkan Guardiola, 403 galibiyet, 92 beraberlik ve 64 yenilgi alarak Avrupa’nın en iyi teknik adamı olduğunu gösterdi.

Dev rekorların mimarı

Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City’de geçen toplamda 10 sezonluk periyotta önemli başarılara imza atan Guardiola, ek olarak muhteşem bir istatistiğe imza attı. Pep Guardiola’nın yönetiminde rakip fileleri tam 1464 kez sarsan 3 kulüp, kalesinde ise 464 sayı gördü. Guardiola, bu başarısıyla 10 sezonda çalıştırdığı takımların başında toplamda 1000 gol averajı elde ederek önemli bir olaya imzasını atmayı başardı.

Macera, Ada’da devam ediyor

Manchester City’nin başında son olarak Premier Lig’de Liverpool’u 2-1 yenerek rakibinin yenilmezlik serisine son veren Guardiola, bu rekorunu her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. Barcelona’da görev yaptığı 2008 yılında 1.5 milyon Euro maaş alan tecrübeli teknik adam, şu anda ise Manchester City’deki 20 milyon Euro’luk geliriyle hem başarı hem de ekonomik olarak zirve yaptı.