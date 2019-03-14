Guardiola: İşimizi yaptık

Devler Ligi son 16 turunda 3-2’nin rövanşında Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04’ü Etihad Stadı’nda 7-0’lık skorla geçen Manchester City, tarihi bir zafere imza attı. Sergio Agüero (2), Leroy Sane, Raheem Sterling, Bernardo Silva, Phil Foden ve Gabriel Jesus’un golleriyle çeyrek final biletini elde eden Maviler’in Katalan menaceri Pep Guardiola, karşılaşma sonrasında açıklamada bulundu.

Guardiola, farklı zafer için, “İşimizi yaptık” ifadelerini kullandı. Başarılı çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi kupasını son 3 sezonda müzesine götüren Real Madrid’in elenmesiyle ilgili olarak da yorumda bulundu. Guardiola, “Real Madrid’in elenmesi işimizi zorlaştıramayacak. Çünkü çeyrek finalde onları eleyen takım olacak” sözlerini sarf etti.

Almanlar’ın korkulu rüyası!

Pep Guardiola, Alman takımları karşısında ikinci 7 gollü galibiyetini Schalke 04 karşısında aldı. Katalan teknik adam daha önce Barcelona’yı çalıştırdığı 2011-12 sezonunda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bir diğer Alman kulübü Bayer Leverkusen’i Camp Nou’da 7-1’lik skorla geçmişti. Öte yandan Schalke, City karşısında aldığı 7-0’lık sonuçla Şampiyonlar Ligi’nde 7 farklı kaybeden ilk Alman kulübü oldu.