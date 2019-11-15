Guardiola için flaş iddia...

Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin teknik patronu Pep Guardiola’nın ismi, eski takımı Bayern Münih ile anılıyor...

15 Kasım 2019, Cuma 06:01
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Guardiola için flaş iddia...

Niko Kovac’ın görevine son verdikten sonra Jose Mourinho ve Arsene Wenger gibi isimlerle flört eden Bavyera temsilcisi, Katalan teknik adam için de nabız yoklamaya başladı. Bild’in haberine göre; Guardiola’nın ailesinin İngiltere’de yaşamaya alışamadığı ve Almanya’yı özlediği ifade edildi. City’yle 2021 yılına kadar kontratı bulunan Guardiola’nın, geçen hafta Münih’e gidip Bayernli yöneticilerle görüşme yaptığı da konuşuluyor.

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