Arsenal, İngiltere Premier Lig'de zor günler geçirirken dün de Carabao Cup'ta Manchester City'ye 4-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Manchester City Menajeri Pep Guardiola, eski yardımcısı Mikel Arteta'ya destek verdi.

BBC Radio 5 Live'a konuşan Pep Guardiola, Arteta ile yolların ayrılmasının Arsenal adına bir hata olacağını belirtti.

Eski yardımcısına destek olan Guardiola, "Arteta'yı kovarlarsa büyük bir hata yapmış olacaklar. Ona güveneceklerinden eminim. Durumu sonuçların belirlediğini anlıyorum ama yıllarda onunla birlikte çalıştım. Bir insan olarak ve özellikle bir antrenör olarak inanılmaz kalitesini, her şeye nasıl hakim olduğunu biliyorum. Bu, sadece bir zaman meselesi ve bunu başaracak. Onu kovmayı düşünüyorlarsa büyük hata ediyorlar. Pandemi şartlarında sakatlık sorunlarına rağmen her zaman iyi oynadılar. Ama ne yazık ki bu oyunda bizim işimiz sonuçlara bağlı" dedi.