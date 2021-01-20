Manchester City'nin yıldızı Sergio Agüero, pozitif bir vakayla yakın temasa geçtikten sonra 10 Ocak'tan beri izolasyonda. Geçen yıl diz ameliyatı sonrasında da yaralanma komplikasyonları yaşayan Agüero, Ekim ayından bu yana lig maçına çıkamadı.

Pep Guardiola, Aston Villa maçı öncesi yaptığı açıklamada Arjantinli yıldızın kadroda olamayacağını söyledi.

"Yarına hazır değil. Hala izole durumda. Aguero'ya ihtiyacımız var, onu özlüyoruz. Rakamlar konuşuyor. O tarihimizin en iyi golcülerinden biri. Uzun zamandan beri yanımızda değil. Şikayet etmeye başlayabilirdik ama tam tersini yaptık. Onu bekliyoruz. Mümkün olan en kısa sürede onu geri istiyoruz ama aynı zamanda devam etmeliyiz ve sahip olduğumuz oyuncuların kalitesiyle bunu yapabilir ve alternatifler bulabiliriz."

Guardiola, hücum hattındaki eksikler nedeniyle transfer yapılıp yapılmacağı konusunda şunları söyledi;

"Kış transfer döneminde herhangi bir anlaşma yapmayacağız. Şu an sahip olduğumuz oyuncularla sezonu kapatacağız."

Kaynak: Ntv Spor