Guardiola açıkladı: Erling Haaland için Real Madrid iddiası!

Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü maçında Manchester City sahasında Kopenhag'ı konuk etti. Ev sahibi ekip ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken gollerin ikisi Norveçli yıldız Erling Haaland'dan geldi.

İngiliz ekibinin formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçına çıkan Haaland, bu üç maçta beş kez gol sevinci yaşadı. Manchester City formasıyla sezona muhteşem bir giriş yapan 22 yaşındaki oyuncu için İspanyol medyasından çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı.

REAL MADRID'E ÖZEL SERBEST KALMA MADDESİ VAR MI?

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Erling Haaland, Manchester City'e imza atarken sözleşmesine sadece Real Madrid'e özel serbest kalma bedeli koydurmuştu. Manchster City Menajeri Pep Guardiola bu konu hakkında açıklama yaptı.





"DOĞRU DEĞİL"

Manchester City'nin başarılı çalıştırıcısı Guardiola, Erling Haaland'ın serbest kalma maddesi haberleri hakkında; "Real Madrid ya da başka bir takım için serbest kalma maddesi yok.

Bu doğru değil. Onun burada çok mutlu olduğunu hissediyorum ve onu mutlu etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Borussia Dortmund'dan Manchester City'e bonuslarla birlikte 85,5 milyon Sterlin'e transfer olan genç golcü, Devler Ligi'nde sahaya çıktığı üç maçta beş gole imza atarken, Premier Lig'de ise sekiz maçta 14 gol ve asistlik bir performans sergiledi.







