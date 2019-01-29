Guangzhou Evergrande Alan’ı listeye aldı

Galatasaray’ın forvet transferindeki bir numaralı hedefi Alan’ı taraftarlar dört gözle beklerken, transfer döneminin kapanmasına iki gün kala gözler atılacak resmi imzaya çevrilmiş durumdu. Dubai seferinden sonuç çıkmasa da Brezilyalı futbolcunun peşi bırakılmazken, oyuncunun kulübü ise kafaları karıştıracak bir harekete imza attı.

Çin’in twitter’ı olarak bilinen Weibo platformu üzerinde Alan için yeni bir iddia ortaya atıldı. 4 milyon 600 bin takipçisi bulunan ve Çin futboluna yönelik son gelişmeleri duyurmasıyla bilinen Transfermarkt’ın Weibo üzerindeki yöneticisi Asaikana hesabı, futbolcunun, takımının Şampiyonlar Ligi listesinde olduğunu yazdı.

Nihai listeden çıkarılma şansı var

Asya Şampiyonlar Ligi’nde 5 Şubat’ta başlayacak olan yeni sezonda Evergrande takımı da mücadele edecek. Çin ekibinin kıtanın bir numaralı kulüp organizasyonu için oluşturduğu kadrosunda Alan’ın da yer aldığı duyuruldu.

Şubat’ın 4’üne kadar tüm takımların oyuncu listelerini Asya Futbol Konfederasyonu’na teslim etmesi gerekirken, 12 Şubat’a kadar ise bu listede sakatlık ve transfer gibi gelişmelere bağlı olarak değişiklik yapılabiliyor. (Skorer)