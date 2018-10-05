Magneto modunun da yaratıcısı olan JulioNIB tarafından geliştirilen The Predator modu sayesinde Grand Theft Auto V’i galaksilerarası avcı Predator olarak oynayabileceğiz.

Modun görüntülerine sahip videodan anladığımız üzere Predator’ın bariz vahşiliği oyunda da karşımıza çıkacak.

Predator ile düşmanlarımızı kolayca yok edebiliyoruz. Üstelik daha da iyisi görünmez olabildiğimiz ve ölünce devasa bir nükleer patlama ile infilak ettiğimiz görüntülerde mevcut. Anlaşılan bu mod sayesinde oyun içerisinde kendimizi gerçekten uzaylı bir avcı gibi ifade edebileceğiz.

DHA