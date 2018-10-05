GTA V'e Predator modu geldi!

Kimler bir Predator olarak Los Santos’u birbirine karıştırmak ister?

05 Ekim 2018, Cuma 16:09
- A +

Magneto modunun da yaratıcısı olan JulioNIB tarafından geliştirilen The Predator modu sayesinde Grand Theft Auto V’i galaksilerarası avcı Predator olarak oynayabileceğiz.

Modun görüntülerine sahip videodan anladığımız üzere Predator’ın bariz vahşiliği oyunda da karşımıza çıkacak.

Predator ile düşmanlarımızı kolayca yok edebiliyoruz. Üstelik daha da iyisi görünmez olabildiğimiz ve ölünce devasa bir nükleer patlama ile infilak ettiğimiz görüntülerde mevcut. Anlaşılan bu mod sayesinde oyun içerisinde kendimizi gerçekten uzaylı bir avcı gibi ifade edebileceğiz.

DHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.