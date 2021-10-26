GTA: The Trilogy ön yüklemeye açıldı

Rockstar Games, GTA: The Trilogy üçlemesini Xbox için ön yüklemeye açtı. Bu noktada şirket Ekim ayının başlarında böyle bir projeye girmişti. San Andreas, GTA 3 ve GTA: Vice City oyunlarında grafik düzenlemeleri yaptı. Şimdi ise 23 GB boyuta sahip yapımlar Xbox Game Pass kullanıcıları için indirmeye açıldı.

Şirket, yeni Definitive Edition sürümlerine dair oyunculara pek bir görsel ya da bilgi sunmadı. Yalnızca yakın zamanda güncellenmiş grafikleri ve diğer birtakım gelişmeleri gösteren bir fragman ortaya koydu.

GTA: The Trilogy, Xbox Game Pass kullanıcıları tarafından indirilebilir

Kullanıcı raporlarına göre Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition, üç oyunuyla Xbox Game Pass kullanıcıları için ön yüklemeye hazır. Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre ön yükleme boyutları Microsoft Store listesinden daha küçük görünüyor. Üç klasik oyunun tümü 9 Kasım‘da ön yüklemeye açılacağı düşünülen PlayStation 5 sürümüne benzer yer kapladı.

GTA: San Andreas Definitive Edition dahil diğer iki oyun, modern yapımlara kıyasla pek büyük bir yer kaplamıyor. Yine de benzer remaster sürümler ile karşılaştırıldığında Rockstar Games iyi iş çıkarmış diyebiliriz. Unreal Engine oyun motoruyla hazırlanan yapım, oyuna yeni dokular ekliyor. Bu da göze daha hoş gelmesini sağlıyor.

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition, 11 Kasım itibariyle çıkıyor. Şu anda Rockstar Games, Xbox Game Pass kullanıcılarına erken erişim izni vermiş gibi duruyor. Eğer mevcut hizmetin kullanıcısıysanız siz de üç oyunu indirmeye başlayabilirsiniz. Bu sayede çıkış tarihinden önce yapımlara erkenden sahip olursunuz.

PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo ve PC platformlarına çıkacak oyunun fiyatı 529 TL olarak belirlendi. (Shift Delete)