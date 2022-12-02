1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen 'Sarı Kırmızı Kareler' fotoğraf ve video yarışmasında kazananlara ödülleri verildi. Fanatik Gazetesi Galatasaray Foto muhabiri Murat Akbaş da ödüle layık görüldü.

GSYİAD tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 20. kez düzenlenen 'Sarı Kırmızı Kareler' fotoğraf ve video yarışmasının ödül töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Ödül törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve yöneticiler ile ödül kazanan basın mensupları katıldı. 2022 yılının en iyi 12 karesinin seçildiği ödül töreninde Fanatik Gazetesi fotomuhabiri Murat Akbaş da ödüle layık görüldü.

Ödül alan basın mensuplarına, plaketleri Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu tarafından takdim edildi.