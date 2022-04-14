GSYİAD iftarında başkan ve başkan adayları buluştu!

1905 Galatasaraylı Yönetici Ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) iftar verdi, Sarı-Kırmızılı camia yemekte buluştu. Protokol masasında olağan mali genel kurulda idarı yönden ibra edilmeyen ve görevi bırakacak olan Başkan Burak Elmas ve 30 Nisan'da yapılacak seçimde yarışacak Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk yer aldı.

3'lünün Galatasaray üzerine sohbetleri yemekte de devam etti. Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün yanı sıra davetlilerin de neşeli tavırları dikkat çekti.











