GSTV muhabir Deniz İlhan'ın Kadın Basketbol takımı ile ilgili yaptığı negatif paylaşımlar nedeniyle işine son verildiği iddia ediliyor. Başka bir iddiaya göre ise Deniz İlhan'ın rapor alıp izne ayrıldığı belirtiliyor.

İddialara göre; Deniz İlhan Kadın Basketbol Takımı ile deplasmanlara götürülmedi. Sonrasında takım kaybedince kendi sosyal medya hesabından negatif paylaşımlar yaptı. Durumu kadın basketbolcular ve yöneticiler görünce yönetime şikayet etti.

Başkan yardımcısı Bikem Kanık olayla bizzat ilgilendi ve Burak Elmas'tan Deniz İlhan'ın kovulmasını istedi.

Elmas'ın da 11 Haziran seçimleri öncesi GSTV spikeri Deniz İlhan'ın işine son vermek istediği ancak İlhan'ın rapor aldığı belirtiliyor.