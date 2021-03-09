Galatasaray 'ın da devre arasında gündemine gelen Brezilya asıllı İspanyol forvet Diego Costa, Benfica yolunda.

Son olarak İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Diego Costa, Aralık ayından beri herhangi bir kulüple sözleşme imzalamadı. 1988 doğumlu golcü futbolcu için Portekiz'in köklü kulübü Benfica harekete geçti. Kırmızı beyazlılar'ın bonservisi elinde olan yıldız futbolcu için haftalık 58 bin euro yaklaşık 530 milyon TL haftalık maaş ile 2 yıllık sözleşme önereceği ve bonuslarla birlikte rakamın 3 milyon euro yaklaşık 27 milyon TL'yi bulacağı öğrenildi.

7 maçta 2 gol attı

Kariyeri boyunca Braga, Chelsea, Celta Vigo gibi ekiplerde forma giyen Diego Costa, son olarak Aralık ayına kadar Atletico Madrid'in kadrosunda yer aldı. Costa, İspanyol ekibiyle bu sezon çıktığı 7 lig maçında 2 kez rakip ağları sarsabildi.