Devre arası transfer döneminde takviye yapmayı planlayan Galatasaray , bir yandan da kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyor.





Teknik Direktör Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı yıldız isimle ilgili sarı-kırmızılılardan flaş bir teklif geldi.

NELSSON PİŞMAN ETMEDİ

Victor Nelsson için yaz transfer döneminde Sevilla'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyen Galatasaray Yönetimi, performansından memnun olduğu oyuncusunu 300 bin Euro zamla ödüllendirmişti.

Dünya Kupası'nda piyasa yapacağı tahmin edilen Danimarkalı stoper, sarı-kırmızılı yetkilileri yanıltmadı. Fransa maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nelsson, üçlü savunmada sol stoper olarak oynamasına rağmen başarılı bir görüntü sergiledi. Sözleşmesinde serbest kalma maddesi 25 milyon Euro yazan 24 yaşındaki futbolcuyu, Galatasaray ocak ayında satmayı düşünmüyor.





MOUSSA DEMBELE'YE İMZA PARASI

Sarı-kırmızılılar, takıma yapılacak takviyelerde ise bonservisi elinde olan futbolcuları listesine dahil etti. İlk sıradaki oyuncu Moussa Dembele... 26 yaşındaki Fransız golcünün bir ay önce İstanbul'a gelen menajeri Makan Fofana ile ilk görüşmeyi gerçekleştiren Galatasaray cephesi, bu transferde oldukça ısrarcı. Lyon'la sözleşmesini uzatmayan tecrübeli forvet, sezon sonunda boşa çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Mertens'te olduğu gibi Dembele'ye de imza parası vermeyi göze aldı.

ICARDI'YE PSG KARAR VERECEK

Yaz döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın transfer mesaisi sezon sonuna kadar devam edecek. Özellikle sözleşmeleri haziranda sona erecek üç forvetin yerlerine gelecek isimler için çalışmalar yoğun bir tempoda devam ediyor. 37 yaşındaki Gomis'e veda etmeye hazırlanan Cimbom'da kiralık oynayan İcardi'nin durumu PSG'nin kararına göre netleşecek.

HAYAL KIRIKLIĞI

Sezon başı kadroya Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira, Mertens, Icardi, Milot Rashica, Juan Mata, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen gibi isimleri katan Sarı-Kırmızılılar, bu isimlerden bazılarından beklentilerin üstünde bir performans alırken bazı isimler ise hayal kırıklığı yarattı.





Hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri de Benfica'dan kiralık olarak kadroya katılan ve Süper Lig 'de yalnızca 8 maçta süre alırken gol ya da asist katkısı yapamayan Haris Seferovic olmuştu.

G.SARAY'DAN BENFİCA'YA 'GERİ ALIR MISINIZ?'

Galatasaray, beklenen performansı vermeyen Seferovic'i ise ocak ayında Benfica'ya göndermeye hazır. Yöneticilerin, Portekiz ekibiyle görüşüp ara transfer döneminde 30 yaşındaki İsviçreli golcüyü geri vermeyi planladığı öğrenildi. (Sabah)