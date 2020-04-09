Unutulmaz Maçlar Serisi’nde Galatasaray Kulübü, 9 Nisan Perşembe gününü Fenerbahçe derbisine ayırmayı karar verdi. 23 Şubat 2020’de oynana mücadele Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

Fatih Terim'in öğrencileri, Kadıköy'de aldığı galibiyetle 20 yıllık hasrete de son vermişti. Galatasaray'ın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Unutulmaz Maçlar Serisi’nde bugün, 23 Şubat 2020’de 3-1 kazandığımız Fenerbahçe karşılaşması saat 15.45’te, kaçıranlar için tekrarı ise 20.45’te.'' ifadelerine yer verildi.

GS TV canlı nasıl izlenir?

GS TV, Digiturk platformundan, YouTube ve Galatasaray.com adreslerinden yayın yapıyor. GS Radyo adlı radyo kanalı ile eş zamanlı ortak yayınlar yapmaktadır.

GS TV Türksat frekans bilgisi şöyle: 11676 V 24444 Türksat 42E

GS TV nasıl ayarlanır?

GS TV kanalını izleyebilmek için çanak antenin Türksat 3A uydusuna ayarlı olması gerekiyor. Türksat 3A uydusuna dönük çanak anten varsa uydu cihazının kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsü açılmalı.

Uydu adı kısmında "Türksat 3A" seçilmeli. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11676 sayısını girilmeli. Polarizasyon kısmında V (Dikey)seçin. Sembol kısmına 24444 sayısını girilmeli. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçer, bu değer değiştirilmeyebilir.

FEC değeri değiştirilmek istenirse, GS TV yayınının FEC'i 3/4 bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayın izlenebilir.



