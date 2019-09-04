GS TV canlı | GS TV nasıl ayarlanır? GS TV frekans ayarları

Galatasaray yeni transferleri Radamel Falcao, Mario Lemina, Micheal Seri, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Okan Kocuk ve Emre Mor'un için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni gerçekleştiriyor. Ryan Babel, Florin Andone, Jimmy Durmaz ve Steve Nzonzi, milli takım kamplarında yer aldıkları için törende yer almıyor.





Saha içinde yapılacak imza töreninin, sarı-kırmızılı taraftarlara açık olacağı aktarılırken, Kombine kart sahipleri ile GS Store'dan minimum 250 liralık alışveriş yapan taraftarların, imza törenine ücretsiz girebileceği kaydedilmişti. Tören kulübün resmi kanalı GS TV'den naklen yayınlanıyor.

GS TV frekans bilgileri

11676 V 24444 Türksat 42E

GS TV nasıl ayarlanır?

​GS TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 3A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 3A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "Türksat 3A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11676 sayısını girin. Polarizasyon kısmında V (Dikey)seçin. Sembol kısmına 24444 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz.

FEC değerini değiştirmek isterseniz GS TV yayınının FEC'i 3/4. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.