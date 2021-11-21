Fatih Terim'li Galatasaray , Süper Lig'in 13. haftasında Vitor Pererira'lı Fenerbahçe 'yi ağırlıyor. Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Sacha Boey, zorlu derbide forma giyemiyor. Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 3 futbolcusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia ve Luiz Gustavo, mücadedele görev alamadı. NEF Stadı’nda oynanan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler’in yardımcılıklarını Emre Eyidoğan ile Çağlar Uyarcan yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi ise Erkan Özdamar.

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Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam NEF Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray-Fenerbahçe ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut, Berisha

İç sahadaki son 3 maçını kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de sahasında yaptığı son 3 maçı kazandı. Bu sezon deplasmanda yaptığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde daha iyi bir performans sergiliyor. Nef Stadı’nda çıktığı 5 maçın 4’ünü kazanan Galatasaray, 1 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, iç sahada oynadığı son 3 lig maçından 3 puan çıkardı.

Berkan Kutlu'ya kritik görev

Galatasaray orta sahanın dinamosu Berkan Kutlu'dan bir an bile durmaması isteniyor. Fenerbahçe 'ye oyunun hiçbir anında merkezi teslim etmek istemeyen sarı-kırmızılılarda milli futbolcuya büyük iş düşecek.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kartlar havada uçuşuyor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takımın 44’ü Süper Lig, 7’si Türkiye Kupası, 3’ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 55 randevusunda hakemler toplam 42 kırmızı, 324 sarı kart gösterdi.

Rekabetteki son 55 maçta iki takımın futbolcuları 21’er kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu süreçte Galatasaray’da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda 2’şer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe’de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves 2’şer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano ve Deniz Türüç ise birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Son derbide 4 sarı kart

İki takım arasında oynanan son müsabakada 4 sarı kart çıktı. Süper Lig’de geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy’de oynanan maçta Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, Galatasaray’dan da Marcelo Saracchi ve Martin Linnes sarı kart gördü.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 394. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe, tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray ’ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe ’nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 393 maçtan 146’sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin attığı 536 gole, Galatasaray 489 golle karşılık verdi.

Ligde 129. sınav

Galatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 128 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol kaydetti.

Fenerbahçe ilk golü bulduğu 6 maçtan üstün ayrıldı

Fenerbahçe ise Süper Lig’de bu sezon ilk golü kaydettiği 8 maçın 6’sından üstün ayrılırken, birinde berabere kaydı, birinde ise mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda Adana Demirspor, Fraport Tav Antalyaspor, Altay, GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa’yı mağlup ederken, Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı, Trabzonspor ’a yenildi.

Fenerbahçe ligde kalesinde ilk gölü gördüğü hiçbir maçı ise kazanamadı. Sarı-lacivertli takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor’a yenilirken, Yukatel Kayserispor ile berabere kaldı.