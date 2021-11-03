Gruptan Çıkmayı Garantileyebilecek 5 Takım

5-Liverpool

B Grubu'nda Milan, Porto ve Atletico Madrid maçlarını kazanarak 3/3 yapan Liverpool büyük avantaja sahip.

Atletico Madrid'i bir kere daha yenmesi durumunda Liverpool, İspanyol takımı ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltecek. 2'li averajda da rakibinin üstünde yer alacağı için üst tura yükselmesi garanti olacak.

Grubun bir diğer maçında henüz puanı bulunmayan Milan ile 4 puanlı Porto karşı karşıya gelecek.

4-Ajax

Temsilcimiz Beşiktaş ’ın grubunda yer alan Ajax, ilk 3 maçını da kazandı. Dortmund deplasmanına çıkacak olan Ajax'ın üst tura yükselmesi için 1 puan alması yeterli olacak. Beşiktaş ile Sporting Lizbon berabere kalırsa liderlik de garanti olacak.

3-Bayern Münih

Kupanın favorilerinden Bayern Münih ilk 3 maçını kazandı. Bayern için Benfica'yı yenmesi ve Barcelona'nın Dinamo Kiev deplasmanında galip gelememesi ile liderliği garantileyecek. Oynanacak maçlarda hem Bayern Münih hem de Barcelona kazanırsa Bayern Münih sadece son 16 turunu garantileyebilecek.

2-RB Salzburg

Sevilla, Lille ve Wolfsburg'un bulunduğu grubun şu anki lideri 7 puanlı RB Salzburg.

Salzburg bu hafta Wolfsburg ile deplasmanda karşılaşacak. Galip gelmesi durumunda çok büyük bir avantaj elde edecek ve Sevilla-Lille maçının sonucuna bakmadan gruptan çıkmayı garantileyecek.

1-Juventus

Serie A’da istediği sonuçları alamayan Juventus, kupanın son şampiyonu Chelsea'nin bulunduğu gruptan 4. maçlar sonrasında çıkmayı garantileyebilir.

Grupta 9 puanı bulunan Juve’nin adını son 16 takım arasına yazdırması için Malmö takımına kaybetmemesi ve Chelsea'nin de Zenit’i mağlup etmesi gerekiyor.