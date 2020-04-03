Ağustos 2015’te transfer olduğu Galatasaray’da yanlış evrak nedeniyle lisansı çıkmayan ve devre arasında Almanya’ya geri dönen Kevin Grosskreutz, Haziran 2016’da ‘Schmackes’ isimli bir restoran açmıştı. Eski takımı Dortmund’un stadının hemen yanında bulunan restoran, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor. Kariyerini 3. Lig takımı Uerdingen’de sürdüren 31 yaşındaki futbolcu, 2 aylık maaşlarını ödeme sözü verdiği 25 çalışanını mağdur etmemek için, paket servis hizmetiyle işleri sürdürmeye karar verdi. En büyük destekçisi ise Dortmund’un yıldızları oldu.

20 Euro’ya hediye çekilişi

Restorandan 20 Euro’luk alışveriş yapanlar; Haaland, Reus, Götze veya Schmelzer’in formasına, Sancho, Reus ve Schmelzer’in kramponuna, Bürki ile Weidenfeller’in kaleci eldivenine çekilişle sahip olma şansı yakalayacaklar. Kampanya sonrası işleri tekrar açıldığı için mutlu olduğunu belirten Grosskreutz, “Eski takım arkadaşlarım yardım için bir an bile beklemediler. Beni böyle bir zamanda zor durumda bırakmadıkları için onlara minnettarım” dedi.