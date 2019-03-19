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Groenewegen, Jumbo-Visma'nın Milan-Sanremo kadrosuna dahil edildi

Jumbo-Visma'da takımında, sakatlığı nedeniyle Milano-Sanremo kadrosundan çıkarılan Timo Roosen'in yerine, Dylan Groenewegen dahil edildi.

19 Mart 2019, Salı 12:37
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Groenewegen, Jumbo-Visma'nın Milan-Sanremo kadrosuna dahil edildi

A.Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Jumbo Visma'nın Hollandalı sprinteri Dylan Groenewegen, bu hafta sonu kariyerinin ilk Milan-Sanremo yarışında yer alacak. Geçtiğimiz hafta Paris - Nice Turu'na katılan ve ilk iki sprint etabını kazanan 25 yaşındaki sporcu, normal şartlarda takımın pazartesi günü başlayacak Katalonya Turu kadrosuna katılacaktı. Ancak Kuurne-Brussel-Kuurne'de sakatlanan Timo Roosen'in, İtalya'daki klasiğe katılamayacağının anlaşılması üzerine, yerine Dylan Groenewegen'in yarışmasına karar verildi.

Yapılan değişikliğin ardından Jumbo-Visma'nın Milan-Sanremo kadrosu şu isimlerden oluşacak: Dylan Groenewegen, Amund Jansen, Neilson Powless, Mike Teunissen, Wout van Aert, Jos van Emden, Danny van Poppel

Timo Roosen'in ise 29 Mart'ta başlayacak tek günlük E3 BinckBank Classic'le yarışlara dönmesi bekleniyor.

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