Groenendijk: İlk golü atanın avantaj sağlayacağı maçtı

Süper Lig ’in 15. hafta açılış maçında FTA Antalyaspor, sahasında MKE Ankaragücü’ne 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, ortada geçen bir maçı kaybetmenin hayal kırıklığını yaşadıklarını bildirdi.

Ayrıntıların sonuçları belirleyen bir ligde yarıştıklarının altını çizen Groenendijk, “Sezon başından beri oyuncularımıza bu ayrıntılar hakkında bilgi veriyoruz. Zemin oldukça kötüydü. Zemini sorgulamamız gerekiyor. İlk golü atanın büyük avantajı sağlayacağı maçtı ve öyle de oldu. Taç atışından sonra gelen bir gol var, bizi mağlubiyete sürükledi. Maç öncesinde rakibin daha önceki maçlarında bu golleri attığını anlatmıştık. Bu şekilde gol yemek çok üzücü. Bizim bazı taraflarımızı geliştirmemiz gerekiyor ve ilerlememiz gerekiyor. Cezalı ve sakat oyuncularımız bizi zorluyor. 3 gün sonra deplasmanda zorlu Başakşehir maçı olacak. 3 puan almak için Başakşehir’in karşısına çıkacağız. Futbolda kazanmak var, kaybetmek var. Bugünden dersler çıkarmak gerekiyor” diye konuştu.

Maçın son dakikalarında Veysel ile Fernado’nun bir süre tartışmasının sorulması üzerine Groenendijk,” Futbolda duygusal patlamalar olabiliyor. Doğru bulmuyorum ancak maçtan sonra anlaşırlar büyütecek bir şey olduğunu düşünmüyorum” açıklamasını yaptı.

İHA