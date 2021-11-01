Groenendijk: Bu üç puan bize özgüven ve güç katacaktır

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, öndeki hareketsizliklerinden kaynaklanan bazı sorunlar dolayısıyla rakibe daha çok top verdiklerini ve ilk 20 dakikada rakibin üstün oynadığını belirterek, şunları söyledi: “Rakip bizi baskı altına aldı, tam bunaldığımız zamanlarda kontradan attığımız gol aslında dakika olarak çok önemliydi. Çünkü bu bütün takımı hem defansif hem ofansif anlamda olumlu etkiledi. İkinci yarıda tam yine rakibin bizi baskı altına alacağı dakikalarda Fredy’nin yine kontra ataktan attığı güzel bir gol aslında rahatlamamızı sağladı. Genel anlamda maçta ofansif ve defansif anlamda daha iyi oynadığımızı maça hükmeden tarafın biz olduğumuzu söyleyebilirim Maçın son dakikalarında kolay bir galibiyet aldık gözüyle bakarken tecrübesine yakışmayacak bir şekilde kalecimiz bir penaltı yarattı. Olmayan bir pozisyonda ve son dakikalarda bu penaltıdan dolayı sıkıntı yaşadık. Gelen üç puanla çok mutluyuz. Bu üç puan bize özgüven ve güç katacaktır ve bu galibiyetle inşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi performans göstereceğimize inanıyorum.”