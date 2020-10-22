Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği girip aşısı geldi. Depolarda bulunan aşılar, talep eden vatandaşlara enabız sistemine göre vurulmaya başlanacak. Grip aşısı için daha önce eczanelerde yapılan listeler iptal edildi. Aşıyı öncelikli olarak yaptıracak olan vatandaşların e- Nabız sistemine yüklendiği bildirildi. Bu kapsamda vatandaşların sistemlerine giriş yaparak öncelikli olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Grip aşısı alabileceklerin listesi ise e-Nabız sistemlerine yüklendi. İlk turda gelen aşılar, reçete sisteminden işlenerek Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimleri tarafından yazılan reçeteler ile Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sisteminde uygun görülen kişilere, eczaneler tarafından verilecek. Aşı fiyatı ise değişmeyerek 72,64 lira olarak belirlendi.





Grip aşısında öncelik kimlere verilecek?

Grip aşısının, Coronavirus pandemisi nedeniyle eskisinden daha önemli hale gelmesine rağmen Türkiye'ye geçen yılla aynı sayıda aşı getirilmesinden dolayı milyonlarca yurttaş aşıya erişemeyebilir. Bu yıl getirilecek toplam aşının 1,3 milyon adete ulaşabileceği ancak ilk aşamada sadece 800 bin doz getirildiği bildirildi.

Tüm risk gruplarına vurulması halinde 25 milyon aşı gerekmesi nedeniyle, kimlerin ilk aşamada 800 bin doz aşıya ulaşabileceği belirsizliğini koruyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Ekim’de aşının Türkiye’ye geldiğini bildirmiş ancak sayısı ve kimlerin nasıl ulaşacağı konusunda bilgi vermemişti.

Grip aşısı kimlere yapılacak?

Grip aşısı vurulması gereken riskli kişiler, öncelikle aile hekimlerine başvuracak. Aile hekimi bakanlığın belirlediği “Charlson Risk Skoru” puanlamasına göre, puanı tutan ve birinci riskli grup adı altında saptanan hastaya grip aşısı reçetesi yazacak. Hasta o reçete kodu ile eczaneye gidecek ve eczacı da ilaç deposundan aşıyı isteyecek. Eczaneden aşısını alan vatandaş tekrar Aile Hekimine gidecek ve aşısı orada yapılacak.

Charlson Risk Skoru, Uluslararası Hastalık Sınıflandırması’nın teşhis kodlarından birisi olarak kullanılıyor. Bu puanlama aşılama için değil hastalık için getirildiği için kimlerin yüksek riskli olduğu ile ilgili birçok tartışmaya yol açacağı belirtiliyor. Bu endekste hamileler, aşırı kilolular ve 2 yaş altındaki çocukların durumu da dezavantaj taşıyor.

Vatandaşlar aşı bekliyor

Önceki yıllarda olduğu gibi risk grubunda olduğu için grip aşısını satın alarak vurdurmak isteyen vatandaşların eczanelere giderek isimlerini yazdırdığı ve bu şekilde pek çok eczanede 300-400 kişilik listelerin olduğu da öğrenildi.

'Aşının vurulması gereken insan sayısının 20-25 milyon kişi olduğu söyleniyor'

Türkiye Eczacı İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Aydoğan konuya ilişkin şöyle dedi: "Bugün 800 bin doz grip aşısının geldiği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın halen konu üzerinde çalıştığını duyuyoruz. Yüzde 100 elzem olanlar var. Öncelikle onlara vurulması için bu kriteri getirdiklerini düşünüyoruz. Ama bu durumda daha önce 65 yaş üzerinde olanlara kesinlikle yapılabilen aşı bu yıl en azından şu aşamada yapılamayacak. Herkes aşıya ulaşamayacak. Aşının vurulması gereken insan sayısının 20-25 milyon kişi olduğu söyleniyor. Bakanlığın Çin ile de görüştüğünü biliyoruz. Bu nedenle getirilen aşının aşamalı olarak artırılacağını düşünüyorum. Avrupa’nın bu durumda olduğunu biliyoruz. Orada da eczanelerde serbest olarak grip aşısı satılamayacak."