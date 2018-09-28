Grindel: Türk insanı da 2024‘e evsahibi gibi olacak

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel EURO 2024'ü kazanmalarının ardından Nyon dönüyü Mehmet Demircan ve Dündar Keşaplı'ya konuştu.

Grindel yaptığı açıklamada "Tabii ki inanılmaz mutluyuz, biz bu konuda çok tecrübeliyiz, her şeyimiz hazır ve büyük bir turnuva düzenlemeyeli 12 yıl oldu, Türk meslektaşlarımı kutladım. Unutulmamalı ki Türkiye ve Türk insanı da 2024‘e ev sahibi gibi olacak çünkü Almanya’da Türk toplumunun yerini biliyorsunuz o yüzden Almanya’da yaşayan tüm Türkleri şimdiden tebrik etmek istiyorum. Türkiye'de de büyük organizasyonlar var yakında Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi Finali, Türkiye bu dev organizasyonlara en mükemmel şekilde ev sahipliği yapacağına inanıyor başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.