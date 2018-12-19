Grimy Greens Fortnite’da yer alacak ilk hayran yapımı alan olacak

Geliştiricilere her zaman destek veren Epic Games bu sefer hayran yapımı Grimy Greens’i oyuna eklemeye hazırlanıyor. Yeni alan v7.10 Yaması ile oyuna eklenecek. Ancak şimdi oynamak isteyenler de Yaratıcı Mod üzerinden “8641-0487-1161” kodunu kullanarak yeni alanı oynayabilirler.

Bir fabrika alanı olarak inşa edilen yeni alan, içerisinde birçok ağacı da barındırıyor. Çatışmalar için de birçok saklanacak alan bulundururken, aynı zamanda oyuncular metal ve odun gibi gereksinimlerini bu alandan karşılayabilirler. Fortnite’ın tüm oyun modlarında oynayabileceğimiz yeni blok, Wailing Woods’un kuzeyinde yer alacak. Çok katlı ana binanın içerisinde bir uçak barındıran fabrikanın bahçesinde de birçok aracın yanı sıra devrilmiş bir otobüs de dikkat çekiyor. Birçok hayran yapımı blok arasından seçilen yeni fabrika, oyuncular tarafından çok sevilecek gibi duruyor.



