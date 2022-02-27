Ukrayna'ya gerçekleştirilen müdahale sonrası kariyerlerini Rusya'da sürdüren basketbolcuların ayrılık kararları devam ediyor. CSKA Moskova'da Tornike Shengelia ve Iffe Lundberg'in şehirden ayrılmaları sonrası kariyerlerini Rusya'da sürdüren oyuncular Marius Grigonis, Mindaugas Kuzminskas, Arturas Gudaitis ve koç Kazys Maksvytis'in takımlarından ayrılık kararları aldıkları açıklandı.





BasketNews'in haberine göre Litvanya Millî Takımı'nı da çalıştıran Rus ekibi Parma'nın koçu Kazys Maksvytis, takımından ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncular Marius Grigonis CSKA Moskova'dan, Mindaugas Kuzminskas ile Arturas Gudaitis de Zenit St Petersburg'dan ayrılma kararı aldılar.

Son birkaç gündür oyuncuların menajerlerinin EuroLeague Oyuncular Birliği, EuroLeague ve FIBA ile fesih görüşmelerinde bulundukları aktarılıyor. Bu isimlerden Mindaugas Kuzminskas, ülkesi Litvanya'ya döndü. Diğer isimlerin de kontrat durumlarına ilişkin nihai karara ulaşmadan ülkelerine dönecekleri aktarılıyor.