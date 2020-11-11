Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'ye futbolcu menajeri Eric Olhats'tan salvo geldi.

Antoine Griezmann'ın eski menajeri Eric Olhats, France Football'a verdiği demeçte, ''Griezmann, Lionel Messi'nin her şeyi kontrol ettiği bir kulübe geldi. Hükümdar Messi, Antoine'nin gelişini iyi karşılamadı'' dedi.

Lionel Messi'nin Fransız yıldızın transferini hoş karşılamadığını iddia eden Olhats, ''Messi'nin tutumu acınacak haldeydi. Bunu Griezmann'a hissettirdi. Antoine sürekli Messi ile bir sorun olmadığını söyledi. Ancak Messi için aynı şey geçerli değil. ''Bu bir terör rejimidir. Ya onunlasın ya da ona karşısın.'' dedi.

Olhats, Barcelona'nın kapısından dönen Messi için şu sözleri kullandı: ''Bence Messi, takıma katılan ve takımdan ayrılan oyuncular konusunda karar verici rolünde olduğunu görmek için takımdan ayrılacağını söyledi. Ancak sonunda takımda kaldı. Klasik Messi hareketi!''

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