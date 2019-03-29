Griezmann’ın Barcelona aşkı!

Geçen sezon başında Barcelona’nın ısrarla kadrosuna katmak istediği ancak kulübü Atletico Madrid’de kalmayı tercih eden Antoine Griezmann’ın fikir değiştirdiği öğrenildi.

29 Mart 2019, Cuma 06:05
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Griezmann’ın Barcelona aşkı!

Geçen sezon başında Barcelona’nın ısrarla kadrosuna katmak istediği ancak kulübü Atletico Madrid’de kalmayı tercih eden Antoine Griezmann’ın fikir değiştirdiği öğrenildi.

Bu kararından dolayı pişman olduğu konuşulan Griezmann’ın, önümüzdeki sezon için Barça’ya gitmek için yıllık ücretinde indirime gitmeye hazır olduğu ifade edildi.

Atletico’da senelik 23 milyon Euro kazanan 28 yaşındaki forvet, şu an itibariyle Katalanlar’ın 16 milyon Euro’luk teklifine evet demeye çok yakın. Fransız yıldızın serbest kalma bedeli ise 120 milyon Euro.

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