2021-22 sezonu yaz transfer döneminin son saatlerinde bir bomba haber daha geliyordu ancak olmadı. 2019 yazında 120 milyon Euro bedelle Barcelona'ya transfer olan Antoine Griezmann, eski takımına geri dönmek istedi ancak anlaşma sağlanamadı.

Fransız yıldızın önce kiralık olarak Atletico Madrid'e geçeceği ardından satın alma opsiyonu ile transferin biteceği iddia edilmişti ancak Griezmann Barcelona'da kaldı.