Griezmann'ın Atletico Madrid transferi yetişmedi
Barcelona'nın Fransız yıldızı Antoine Griezmann, eski takımı Atletico Madrid ile anlaşmak üzereydi. İki yıl önce 120 milyon Euro bedelle Atletico Madrid takımından Barcelona'ya giden 30 yaşındaki oyuncu, yeniden eski takımına dönmek istedi ama transfer dönemi bitmeden anlaşma gerçekleşemedi
2021-22 sezonu yaz transfer döneminin son saatlerinde bir bomba haber daha geliyordu ancak olmadı. 2019 yazında 120 milyon Euro bedelle Barcelona'ya transfer olan Antoine Griezmann, eski takımına geri dönmek istedi ancak anlaşma sağlanamadı.
Fransız yıldızın önce kiralık olarak Atletico Madrid'e geçeceği ardından satın alma opsiyonu ile transferin biteceği iddia edilmişti ancak Griezmann Barcelona'da kaldı.