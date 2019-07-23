Japonya’da düzenlenen özel bir turnuvaya katılan Chelsea ile Barcelona, Saitama Stadı’nda karşılaştı.

Eski futbolcusu Frank Lampard’ı teknik direktörlüğe getiren Londra temsilcisinin gollerini 34. dakikada Tammy Abraham ve 81. dakikada Ross Barkley kaydetti. Barcelona’nın tek golünü ise 90. dakikada Ivan Rakitic attı.

Barcelona, kupadaki ikinci maçında 27 Temmuz Cumartesi günü Japonya’nın Vissel Kobe takımıyla karşı karşıya gelecek.

Griezmann'dan etkisiz performans

120 milyon Euro’luk (762 milyon TL) serbest kalma bedeliyle Atletico Madrid’den, İspanyol devi Barcelona’ya transfer olan Antoine Griezmann, Katalan ekibinin formasını da ilk kez giydi. Fransız futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile oynanan hazırlık maçında ilk 45 dakikada sahada kaldı. 28 yaşındaki futbolcu, takımının 1-0 olarak geride kapattığı devrede etkisiz bir performans sergiledi. Griezmann’a mücadele öncesinde büyük ilgi vardı.