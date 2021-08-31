Griezmann Atletico Madrid'e dönüyor!
Barcelona'nın Fransız yıldızı Antoine Griezmann, eski takımı Atletico Madrid ile anlaşmak üzere...İki yıl önce 120 milyon Euro bedelle Atletico Madrid takımında Barcelona'ya giden 30 yaşındaki oyuncu, Barcelona macerasını sonlandırıyor.
2021-22 sezonu yaz transfer döneminin son saatlerinde bir bomba haber daha geldi. 2019 yazında 120 milyon Euro bedelle Barcelona'ya transfer olan Antoine Griezmann, eski takımına geri dönüyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fransız yıldızın kiralık olarak Atletico Madrid'e geçeceğini ve 40 milyon Euro satın alma opsiyonu olduğunu iddia etti.