2021-22 sezonu yaz transfer döneminin son saatlerinde bir bomba haber daha geldi. 2019 yazında 120 milyon Euro bedelle Barcelona'ya transfer olan Antoine Griezmann, eski takımına geri dönüyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fransız yıldızın kiralık olarak Atletico Madrid'e geçeceğini ve 40 milyon Euro satın alma opsiyonu olduğunu iddia etti.