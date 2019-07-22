Gri forma tarihe geçti

Bordo-mavili kulübün yöreye özgü “keşan” motiflerinin yer aldığı yeni forması için çekilen kısa film, spor, siyaset ve iş dünyasında büyük beğeni topladı.

22 Temmuz 2019, Pazartesi 08:51
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Gri forma tarihe geçti

Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan ve şu ana kadar yaklaşık 6.5 milyon kişinin izlediği filmi, Barcelonalı futbolcu Gerard Pique gibi ünlü futbolcuların yanı sıra çok sayıda kişinin dikkatini çekti. Tüm bunların yanı sıra yeni forma bir gün içerisinde tam 15 bin adet satıldı ve tarihe geçti. Kulüp tarihinde en kısa sürede en çok satılan forma unvanını aldı. #Keşanchallenge adı altında Trabzon’un önde gelen isimleri binlerce forma alarak, taraftara hediye etti.

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