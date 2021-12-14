Greuther Fürth deplasmanda son 8 maçta rakiplerine mağlup oldu

Bundesliga'da oynadığı son 2 maçta galibiyet alamayan Borussia Dortmund, geride kalan 15 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Greuther Fürth ile karşılaşacak.

Bundesliga'nın yeni ekibi Greuther Fürth pazar günü oynanan maçı kazanarak ilk galibiyetini aldı. Bu sene düşmesi kesin gözüyle bakılan takım deplasmanda oynadığı son 8 maçta kalesinde gol gördü. 13 maçla en fazla mağlubiyet alan takım, 46 golle ligin en fazla gol yiyen takımı oldu.

Maçın gollü geçmesi beklenirken kendi sahasında oynadığı son 8 maçın tamamında gol atma başarısı gösteren Borussia Dortmund 7 maçla kendi sahasında en fazla galibiyet alan 2 takımdan biri.

Marco Reus ve Erling Haaland 5'er golle takımın gol yükünü çekerken ev sahibi ekip 23 golle kendi sahasında en fazla gol atan 3 takımdan biri.

Oran Analizi

Greuther Fürth için ÇİFT oranı 1.73 olduğunda toplam 3 maçın hepsi ÇİFT bitti.