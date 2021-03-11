MENÜ

Gremio'dan Jailson atağı! Transfer çalışmaları başladı

Bu sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Çin ekiplerinden Dalian Pro'ya transfer olan Jailson'un Çin macerası beklendiği gibi uzun sürmeyebilir. Jailson'u eski takımı Gremio kadrosuna katmak istiyor.

11 Mart 2021, Perşembe 13:49 Son Güncelleme:
- A +
Gremio'dan Jailson atağı! Transfer çalışmaları başladı

Brezilya basınından Gremistas'ın haberine göre; Kadrosunu güçlendirmek isteyen Gremio'nun transfer hedeflerinden biri eski futbolcusu Jailson. Brazilya ekibi eski oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe Gremio'dan Jailson'u 2018 yılında yaklaşık 4 milyon euro bonservis bedeli ile transfer etmişti. 25 yaşındaki önlibero bu sezon başında ise Sarı lacivertlilerden ayrılıp Çin ekiplerinden Dalian Pro'ya transfer olmuştu. 

Jailson'un Dalian Pro ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


İlgili Haberler
Messi, Barcelona ile son Avrupa maçına mı çıktı? Koeman konuya açıklık getirdi


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...