Grekoromen stilde milliler, 2 bronz, 1 repesaj maçına çıkacak

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da başladı. İlk günde 55, 72, 77 ve 87 kilolarda grekoromen stil Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere 4 milli sporcu çıktı. A Milli Takım ’da 72 kiloda Selçuk Can ve 87 kiloda Ali Cengiz bronz madalya için mindere çıkacak. 77 kiloda ise Yunus Emre Başar bronz madalya için repesaj müsabakasına çıkacak.

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda 72 kilo yarı final müsabakasında Selçuk Can, Azerbaycanlı Ulvi Ganizade’ye 4-3 yenilerek altın madalya şansını kaybetti. Can yarın bronz madalya müsabakasında repesajdan gelecek olan rakibi ile dünya 3'üncülüğü için mindere çıkacak.

ALİ CENGİZ BRONZ MADALYA MÜSABAKASINA ÇIKACAK

87 kiloda mindere çıkan milli sporcu Ali Cengiz yarı final müsabakasında Danimarkalı Turpan Bisultanov'a 6-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetti. Cengiz bronz madalya için repesajdan gelecek rakibi ile mücadele edecek.

YUNUS EMRE BAŞAR REPESAJ MÜSABAKASINDA ÇIKACAK

77 kiloda milli sporcu Yunus Emre Başar ise çeyrek final müsabakasında 9-7 yenildiği Kırgızistanlı rakibi Akzhol Makhmudov'un finale kalmasının ardından bronz madalya şansını devam ettirebilmek için repesaj müsabakasına çıkacak.

YARININ PROGRAMI

Dünya Şampiyonası’nda yarın 4 sıklette (63, 67, 82 ve 97) 4 milli güreşçi mücadele edecek. Grekoromen Milli Takım’da 63 kiloda Ahmet Uyar, 67 kiloda Murat Fırat, 82 kiloda Burhan Akbudak ve 97 kiloda Metehan Başar eleme müsabakaları için yarın mindere çıkacak. (DHA)