Grekoromen Milli Takımımız 3. kez dünya şampiyonu!

Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. Türkiye; Rıza Kayaalp'in tarihi 5. altını, Burhan Akbudak'la çifte şampiyonluk ve 1 güne sığdırılan 3 bronz madalya başarısına bir de takım şampiyonluğu eklendi. Grekoromen Milli Takımımız 125 puana ulaşarak 13 yıl aradan sonra tarihte 3. kez dünyanın zirvesinde yer almayı başardı. Şampiyonluk kupasını alan Türkiye, 118 puanla 2. olan Azerbaycan'ı ve 110 puanla 3. olan Sırbistan'ı geride bıraktı. Grekoromen Güreş Milli Takımı, 2006'da Çin'de yapılan şampiyonda ilk kez takım halinde dünya şampiyonluğuna ulaşmış ardından 2009'da Danimarka'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yine zirvede yer almıştı.

'Biz sadece kendimizle yarışıyoruz'

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Haklı bir gururu yaşıyoruz. Zor bir iş başardık. Kısa bir sürede başardık. Türk güreşi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu yolculuğuna devam edecek. Bundan önce bütün tarihi rekorları kırmış bir branşız. Biz sadece kendimizle yarışıyoruz. Rekorlarımızı egale ediyoruz. Bu çok anlamlıydı, bu rüya takımı tekrar yakalamak. Bizim güreştiğimiz dönemlerde sporcu olarak dünya şampiyonu olan takımın içindeydim. Bugün de dünya şampiyonu olan takımın başkanı olarak buradayım. Rıza ile takım arkadaşıydık. Gerçekten gurur duydum. Bizim olmazsa olmazımızın çalışmak. Rıza Kayaalp, 5 kere dünya şampiyonu olmuşsa bu tesadüf değil, çalışmanın eseridir. Onunla ve tüm takımla gurur duyuyorum. İyi ki onların başkanıyım. Ben onların ayrıca sadece federasyon başkanı değil, ağabeyleriyim. Takım olduk, ruh oldu. Bu takım 2024 Paris Olimpiyatları’na kadar böyle devam edecek" diye konuştu.



