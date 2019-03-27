Grekoromen Milli Takımı kadrosu açıklandı

Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek Grekoromen Milli Takımı’nda 10 sıklette yer alacak sporcular belli oldu.

27 Mart 2019, Çarşamba 06:15
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Grekoromen Milli Takımı kadrosu açıklandı

Romanya’nın başkenti Bükreş’te 8-14 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ülkemizi grekoromende temsil edecek milli takım belirlendi.

Türkiye, organizasyonda 10 sıkletin tamamında madalya mücadelesi verecek. Şampiyonada grekoromende mindere çıkacak milli sporcularımız şöyle: Şerif Kılıç (55 kilo), Kerem Kamal (60 kilo), Rahman Bilici (63 kilo), Atakan Yüksel (67 kilo), Cengiz Arslan (72 kilo), Fatih Cengiz (77 kilo), Emrah Kuş (82 kilo), Metehan Başar (87 kilo), Fatih Başköy (97 kilo), Rıza Kayaalp (130 kilo).

Avrupa Şampiyonası’na iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirten Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora, “Dün şampiyonada mücadele edecek 10 sporcumuzu belirledik. Romanya’da bizleri çok zorlu rakipler bekliyor. Hedefimiz takım halinde ilk üç sırada yer almak” diye konuştu. 

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