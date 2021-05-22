Yarı finale çıkma başarısı gösteren 4 güreşçimizden sadece 1'i finale yükselirken 3'ü bronz madalya mücadelesi verme hakkı kazandı. 55 kiloda Adem Burak Uzun yarı finalde Bulgar Deniz Demirov'u 9-4 yenerek finale kaldı. Bugün TSİ 19.00'da başlayacak finallerde milli sporcumuz Azeri Zaur Aliyev'le karşılaşacak. 63 kiloda Abdülkadir Saydam, İsveçli Oehlen'e 8-0, 77 kiloda Erkan Ergen, İsveçli Olofsson'a 5-2, 87 kiloda Muhittin Sarıçiçek de Rus Komarov'a 9-1 yenilerek final şansını yitirdi. Sporcularımız bronz madalya için mücadele verecek. Bu arada Kadınlarda 2.final başarısını gösteren Zeynep Yetgil'in şampiyonluk maçı gazetemiz baskıya girdiğinde henüz başlamamıştı.