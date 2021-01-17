Grekoromen Güreş Milli Takımı Fransa’da şampiyon

Turnuvayı 160 puanla Azerbaycan ikinci, 151 puanla Fransa üçüncü tamamladı. Güreşte güçlü ülkelerin katıldığı turnuvada Türkiye dışında ABD, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Polonya ev sahibi Fransa tam takımla katılan ülkeler oldu.

Türkiye'nin katılmadığı serbest stilde ABD ve Gürcistan 4'er altın madalya kazandı. Olimpik sıkletlerde yapılan kadınlar mücadelesinde de ABD, 4 altın madalya ile şampiyon olurken, Almanya ikinci Türkiye ise 3 madalya ile takım 3’üncüsü oldu. Grekoromen milli takımında, 55 kiloda Şerif Kılıç, 60 kiloda Kerem Kamal, 63 kiloda Abdurrahman Altan, 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Fatih Cengiz ve 82 kiloda Emrah Kuş altın madalyanın sahibi oldu. 55 kiloda Elçin Ali, 63 kiloda Mehmet Çeker, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 87 kiloda Metehan Başar gümüş madalya alırken, 55 kiloda Ekrem Öztürk, 63 kiloda Fatih Üçüncü, 72 kiloda Cengiz Arslan ve 82 kiloda Salih Aydın bronz madalya ile turnuvayı tamamladı.

DHA