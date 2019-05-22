İtalya'nın Sassari kentinde 23-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Büyükler Sassari City Metteo Pellicone Memoria turnuvasına katılacak Greko-Romen Güreş Milli Takımı İtalya'ya gitti.
Greko-Romen güreş milli takımında şu isimler yer alıyor:
55 kiloda Doğuş Ayazcı, Hakan Murat Çankaya
60 kilo Ahmet Uyar
63 kilo Mehmet Çeker, Kadir Kamal
67 kilo Murat Fırat, Hacı Karakuş
72 kilo Ahmet Yılmaz, Selçuk Can
77 kilo Serkan Akkoyun, Aslan Atem
82 kilo Burhan Akbudak
87 kilo Ali Cengiz, Doğan Göktaş
97 kilo İbrahimin Tığcı
130 kilo Osman Yıldırım