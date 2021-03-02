League of Legends dünyadaki en popüler oyunlardan biridir. Birçok kişinin ilgiyle takip ettiği ve severek oynadığı Legue of Legends oyunundaki Graves karakteri de fazlasıyla ilgi gören karakterlerdendir.

League of Legends Graves Kimdir?

League of Legends'daki Malcolm Graves karakteri herkes tarafından aranan bir kanun kaçağıdır. Kuvvetli ve iradeli bir suçlu olan Malcolm Graves aynı zamanda oldukça insafsızdır. Suçla dolu hayatında edindiği ufak çaplı servetini kaybetmiş bir karakterdir.

Bilgewater'ın kıyılarında büyüyen Malcolm Graves çalmak ve kavga etmek konusunda kısa zamanda tecrübe kazandı. İlerleyen yaşlarında kumar oynamaya başlayan Graves, bir gün ünlü bir dolandırıcı olan Twisted Fate ile tanıştı. İkili kısa sürede kaynaşarak birlikte suç işlemeye başladı. Graves ve Fate ortaklığı yaklaşık 10 yıl boyunca devam etti.

Kötü giden bir vurgun sonrası Graves ve Fate ortaklığı son buldu. Yakalanıp hapse düştüğü için yıllarca eski ortağına kin güden Graves'in yolu yıllar sonra eski ortağıyla tekrar kesişti. Kötü olayın yaşandığı gece hakkındaki gerçekleri öğrenen Graves aslında Fate'in hatasının olmadığını öğrendi ve ikili tekrar bir araya gelerek suç işlemeye başladılar.

Graves Karakter Özellikleri

Roller: Nişancı

Riot Point: 880

Can: 551,12 (her seviyede +84)

Can Yenileme: 6,675 (her seviyede +0,7)

Mavi Öz: 4800

Hareket Hızı: 340

Büyü Direnci: 30 (her seviyede +0)

Saldırı Gücü: 60,83 (her seviyede +2,41)

Saldırı Hızı: 0,481 (her seviyede + %2,6)

Zırh: 24,376 (her seviyede +3,4)

Graves İtemları (Build)

Hayalet Dansçı: +%25 kritik vuruş ihtimali, +%30 saldırı hızı

Savaşçı Çizmeleri: %35 saldırı hızı, %45 hareket hızı

Akıncı Palası - Cengaver: Bekleme süresinde azalma, +60 saldırı gücü, canavarlara karşı + can çalma, ormanda +%225 taban mana yenilenmesi

Statikk Hançer: +%40 saldırı hızı, +%5 hareket hızı, +%25 kritik vuruş ihtimali

Koruyucu Melek: +40 zırh, +40 saldırı gücü

Ebedi Kılıç: saldırı gücü: 80, kritik vuruş ihtimali %25

Graves Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler

Mevcut Rünler:

- Açgözlü Avcı

- Ani Darbe

- Sürat Coşkusu

- Mutlak Odak

- Bulut Pelerini

- Kara Hasat

- Elektrik Ver

- Gözyuvarı Koleksiyonu

Yeni Rünler:

- Son Darbe

- Efsane: Çeviklik

- Sürat

- Suda Yürüyen

- Ayağı Çabuk

- Büyücülük

- İsabet

- +%9 Saldırı Hızı

- +%5 Zırh

- +10 Değişken Kuvvet

Counter Şampiyonları (Pickler)

Graves'in Zayıf Olduğu Şampiyonlar:

Sivir

Caitlyn

Urgot

Miss Fortune

Corki

Graves'in Güçlü Olduğu Şampiyonlar:

Ezreal

Lucian

Varus

Ashe

Vayne

Graves Yetenekleri

Parça Tesiri: Graves'in ateşlediği patlayıcı fişek, vurduğu ilk şampiyona ağır hasar verir. Bu fişek azami menziline ulaştığında alana koni şeklinde dağılarak patlar.

Hızlı Tetik: Graves ileri atıldığında birkaç saniye süren bir zırh artışı alır. Graves rakiplerinden birine doğru atılırsa iki Gerçek Hırs yükü alır.

Yeni Kader: Graves'in tüfeği iki fişeklik bir tüfektir. Graves'in fişeklemeden sonra tüfeğini doldurması gerekir. Bir rakibe birden fazla merminin gelmesi, ekstra bir hasar verir.

Sis Perdesi: Graves'in attığı sis bombası, etrafta sis bulutu oluşturur. Oluşan sis, rakiplerin hareket hızını ve görüş mesafesini düşürür.

Yolun Sonu: Graves'in ateşlediği kovan, ateşlendikten 2 saniye sonra veya yere çarptığında 0,2 saniye sonra infilak eder.

Graves Kostümleri

- Klasik Graves

- Hapishane Kaçkını Graves

- Mafya Graves

- Kiralık Katil Graves

- Riot Graves

- Belalı Graves

- Havuz Partisi Graves

- Şanlı Graves

- Kartopu Savaşı Graves