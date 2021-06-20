A Milli Takımımız karşısında 3-1 galip gelen İsviçre'nin kaptanı Granit Xhaka, maçın ardından TRT Spor'a önemli açıklamalar yaptı. Deneyimli oyuncu A Milli Takım hakkında, "Türkiye, çok kaliteli oyunculardan oluşan bir takım. Büyük takımlarda oynayan birçok oyuncuları var. Ama turnuvalarda deneyim önemlidir. Türkiye'nin önünde iyi bir gelecek var" ifadelerini kullandı