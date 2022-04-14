Granit Xhaka: ''Hiçbir yere gitmiyorum'

2016 yılında 46 milyon dolar karşılığında Borussia Mönchengladbach'tan Arsenal'e transfer olan Xhaka, takımın önemli bir parçası olmayı başardı.

İngiliz basınına konuşan Xhaka, "Dışarıdaki insanlarla ve taraftarlarla daha iyi bir ilişkiye sahip olmak istiyorum. Bu sezondan sonra burada hala iki yıllık sözleşmem var. Sözleşmemin sonuna kadar bu kulübe her şeyimi vereceğim. Bu kulüple özel bir şeyler kazanmadan hiçbir yere gitmiyorum” ifadesini kullandı.

İsviçreli oyuncu, Arsenal'deki altı yıllık kariyeri boyunca toplamda oynadığı 242 maçta 13 gol atıp 22 asist yaptı.