Grand Theft Auto VI, güncellemelerle büyüyen bir oyun olacak

Kotaku ekibinden Jason Schreier, aylar önce çok önemli bir rapor yayımlamıştı. Bu rapora göre Rockstar Games, özellikle Red Dead Redemption 2 oyununun geliştirilme sürecinde çalışanlarına ciddi anlamda eziyet çektirmişti, haftada 100 saat çalışan insanlar bile olmuştu. Jason Schreier tarafından yayımlanan rapor ardından birçok çalışan sesini yükseltmişti ve bu durum sayesinde Rockstar Games, kendisini değiştirmek ve geliştirmek zorunda kalmıştı çalışma kültürü açısından. Şimdi ise Jason Schreier yeni bir rapor yayımladı ve bu raporda Grand Theft Auto VI veya kısa adı ile GTA 6 oyununa da yer verildi.

Jason Schreier tarafından verilen bilgilere göre; Rockstar Games ekibinin yeni büyük oyunu kesinlikle Grand Theft Auto VI ama yine de bu oyunun önünde ciddi anlamda uzun bir yol bulunuyor. Yani, 2020 senesinde bir duyuru bekliyorsanız, muhtemelen bu duyuruyu alamayacaksınız. Birçok oyuncu bu oyunun çok ama çok büyük olacağını tahmin ediyor. Bazı oyuncular, 1’den fazla haritanın bu oyun içerisinde yer alacağını, 1’den fazla dönemin yer alacağını, mevsimlerin ve sezonların yer alacağını tahmin ediyor. Tabii ki Red Dead Redemption 2 oyunundan sonra beklentileri minimumda zor tutmak oldukça güç olacaktı.

Kotaku ekibinden Jason Schreier kişisinin söylediğine göre Rockstar Games; çalışma kültürünü değiştirdi ve bu sebepten ötürü de artık çılgınca büyük projeler, en azından şimdilik planlanmıyor. Yayımlanan rapora göre GTA 6, stüdyonun standartlarına göre yine büyük bir oyun olacak ama yine de Rockstar Games; herkesin beklediği o çılgınca büyük proje seviyesine ulaşmayacak. En azından bu durum, oyunun çıkış dönemi için geçerli olacak; rapora göre bu oyun, güncellemelerle kendisini büyütecek. Tabii bu noktada oyunun tekli oyuncu modu mu, yoksa çoklu oyuncu modu mu ön plana çıkacak, net olarak bilinmiyor.