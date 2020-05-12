Pek çok farklı bakteri, mikrop ve yabancı maddelere karşı mücadeleyi başlatan ve onların ortadan kaldırılmasına imkan tanıyan sistem granülosit, yani kan hücreleridir. Vücudun savunma sistemi açısından önemli parçalarından biri olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda vücuda hayat veren kan sıvısı olarak da dile getirmek mümkün. Temel yapı taşları arasında plazma, lökosit ve trombosit bulunmaktadır. Gerektiği zamanlarda ortaya çıkmak suretiyle pek çok bakteri ile mikroba karşı etkin şekilde savaş açar.

Gran nedir? Gran değeri kaç olmalı?

Pek çok dış etmene karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturulabilmesi için, Gran değerinin belli bir standart içerisinde olması gerekmektedir. Bu standart bazı etmenlere bağlı olarak ele alınmakta ve değişkenlik göstermektedir.

- Eozinofil normal değeri < 500 hücre/mcl (1 mikrolitre içerisinde 500 hücreden daha az)

- Nötrofil normal değeri açısından ele alındığında ise; bu değer yetişkin ile çocuklara bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yapılacak olan kan testi ile beraber standart değer uzman doktor kontrolü altında ele alınarak ortaya çıkarılır,

- Bazofil ise her mikrolitre kanda en çok 300 baso şeklinde yer almalıdır. Bu durum toplam beyaz kan hücrelerinin %3’ünden daha azını teşkil etmektedir.

Bu değerler ile ölçüm Hemogram yani kan sayımı üzerinden ele alındıktan sonra uzman kontrolü altında anlaşılır. Standart değerde kalan kişiler bu açıdan sağlıklı sayılır. Ancak referans olarak ele alınan aralığın altında veya üstünde miktar ortaya çıktığı zaman, belli başlı bazı hastalık risk faktörlerinin meydana geldiğini söylemek mümkün.

Gran değeri yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Yapılan testler ve kan sayımı ile beraber granülosit değerinin yüksekliği ya da düşüklüğü belli başlı bazı sebeplere dayanmaktadır. Bu sebeplerden bazıları normal bir hastalık olarak öne çıkarken, bazıları hayati risk taşıyan hastalıklar olarak öne çıkmaktadır. Öncelikle yüksek çıkan değerler üzerinden bunun nedenlerini sıralamak gerekirse;

- Lösemi,

- Stres,

- Myelojen,

- Romatizmal Ateş,

- Romatoid artrit,

- Akut böbrek yetmezliği,

- Gebelikte zehirlenme,

- Enfeksiyon,

- Ketoasidoz annemi,

- Polisitemi,

Bu gibi hastalıklar gran değerinin yapılan testler doğrultusunda yüksek çıkmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda granülosit değerinin düşük çıkmasına sebep olan unsurlar arasında ise daha farklı hastalıkların bulunduğunu dile getirmek mümkün.

- Kansızlık,

- Pirelösemi,

- B12 veya folik asit eksikliği,

- Genetik faktörler,

- Dalakta büyüme,

- Diyaliz,

- Kanser tedavisi,

- Bazı ilaçların yarattığı etki,

Bu gibi durumlar karşısında gran değeri normal sağlıklı bir insanın değerine göre daha düşük seviyede ortaya çıkmaktadır. Özellikle stres ile beraber gelen psikolojik bazı unsurlar daha yaygın olarak bu durumun ortaya çıkmasında sebebiyet verebilmektedir. Böyle zamanlar için düşüklük ya da yükseklik seviyeleri adına, mutlaka uzman doktor kontrolü altında tahliller üzerinden tedavi ele alınması büyük öneme sahiptir.

Gran (Granulosi̇t) değerini düşürmek veya yükseltmek için ne yapılmalı?

Bakteri ve virüs ile birçok zararlı mikroorganizmalar açısından, granülosit güçlü bir savunma mekanizması oluşturmaktadır. Genel olarak nötrofil, Eozinofil ve bazofil şeklinde üç ayrı tipi bulunan gran, ortak şekilde kan içerisinde savunma mekanizması geliştirmektedir. Mutlaka belirlenmiş olan standart değer içerisinde referans aralığı arasında bulunması gerekmektedir. Daha doğrusu bu değerler arasında tutulmalıdır.

Bu değeri yakalamak için öncelikle sağlıklı bir yaşam büyük öneme sahiptir. Dengeli beslenme ve bol su tüketimi önemli potansiyel teşkil ediyor. Meydana gelebilecek olası değer düşüklüğü ya da yüksekliği karşısında elbette en önemlisi doktora başvurmaktır. Erken teşhis ve tanı ile beraber yapılan tahliller üzerinden, gerekli tedavi söz konusu olur. Doktor kontrolü altında ilaçlar ve bazı operasyonel unsurlar da öne çıkabilmektedir.

Diğer yandan özellikle stresten uzak kalmak çok önemlidir. Psikolojik açıdan pozitif bir bakış açısı yakalamak ve olumlu olmak değerleri dengeli tutabilir. Buna ek olarak koşu ya da yürüyüş ile beraber egzersiz hem fiziksel hem de zihinsel açıdan kişiyi zinde tutabilmektedir.



