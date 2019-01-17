Gran Canaria - Fenerbahçe Beko (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'de zirvedeki yerini korumak isteyen Fenerbahçe Beko, bu hafta İspanya deplasmanında sahaya çıktı. Sezona çok iyi bir başlangıç yapan tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 16 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor. Son 3 maçını kaybeden ev sahibi Herbalife Gran Canaria ise 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.

İki takım arasında bu sezon Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Sarı-Lacivertliler, 97-72 kazanmıştı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 19-24

Karşılaşmaya hücumda Erick Green'i etkili kullanarak başlayan temsilcimiz Fenerbahçe, ilk 5 dakikalık bölümü 7-9'luk skorla üstün geçmeyi başardı. Çeyreğin kalan bölümünde kenardan gelen Jan Vesely'i etkin kullanmayı başaran Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 19-24'lük skorla önde tamamladı.

Gran Canaria - Fenerbahçe Beko maçı CANLI için tıklayın!

Gran Canaria - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

TSİ 23:00’da Gran Canaria Arena’da başlayan mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi kulvarında çıktı. 13 Ocak Pazar günü 13:00’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Adatıp Sakarya’yı ağırlayan ekibimiz, mücadeleden 89-64 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko’da Ahmet Düverioğlu 19, Egehan Arna 14, Melih Mahmutoğlu 11 sayı üretti. Sarı Lacivertli ekip bu sonuçla ligin ilk yarısını 12 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider bitirdi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de çift maç haftasını bir galibiyetle noktaladı. Fenerbahçe, 8 Ocak Salı günü TSİ 20:00’de Khimki’ye konuk oldu. Fenerbahçe Beko, mücadeleden bir uzatma bölümünün ardından 84-78 mağlup ayrıldı ve toplamda ikinci yenilgisini aldı. Fenerbahçe Beko’da Melih Mahmutoğlu 18, Jan Vesely 17 sayı üretti. Ardından 9 Ocak Çarşamba günü akşam saatlerinde İstanbul’a dönen Sarı Lacivertli ekip, 10 Ocak Perşembe günü 20:45’te Zalgiris Kaunas’ı ağırladı. Fenerbahçe Beko, rakibini rahat bir oyunun ardından 78-61 ile geçti ve 18. maçlar sonunda 16. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely 13 sayı, 12 ribaund ile double-double yaptı. Melih Mahmutoğlu ve Kostas Sloukas da 14’er sayı üretti.

Fenerbahçe Beko’da Tyler Ennis dışında sakatlık sorunu yaşayan oyuncu bulunmuyor.

Zeljko Obradovic, bu sezon EuroLeague’de 11 farklı oyuncuya ilk beşlerde yer verdi ve tüm maçlara ilk beşte başlayan bir oyuncu olmadı.

Kostas Sloukas, EuroLeague’de kullandığı son 15 serbest atışta da isabet kaydetti.

Jan Vesely, sezona EuroLeague kariyerinde %56.2’lik faul isabet oranıyla girmişti. Başarılı oyuncu, bu sezon faul çizgisinde 73/87 (%83.9) isabet oranı tutturdu. Vesely, aynı zamanda son 17 EuroLeague maçında da çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretiyor ve son 11 EuroLeague karşılaşmasında da çift haneli sayılarda skor buluyor.

Ali Muhammed, son 11 EuroLeague maçının 10’unda en az bir 3 sayılık isabet kaydetti.

Jan Vesely bu sezon maç başına 22.0 verimlilik puanı üretti ve bu alanda EuroLeague genelinde ilk sırada. Başarılı pivot, maç başına 14.9 sayı istatistiğiyle de lig genelinde en iyi üçüncü oyuncu. Vesely, top çalma alanında da 1.7 ortalamayla ikinci sırada yer alıyor.

Marko Guduric, %57.1 isabet oranıyla lig genelinde ilk sırada bulunuyor.

Kostas Sloukas faul çizgisinde %92.3 isabet oranına sahip ve EuroLeague genelinde ikinci sırada yer alıyor.

Luigi Datome, EuroLeague kariyerinde %90.7 faul isabet yüzdesine sahip ve lig tarihinin en iyi yedinci oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Herbalife Gran Canaria hakkında

1963 yılında kurulan Gran Canaria, İspanya’da en üst lige 1985 yılında yükseldi. İspanya’da ilk Play-off maçını 2000 yılında oynayan Gran Canaria, 2001 yılında da Koraç Kupası’nda mücadele etti. ULEB Cup’ta ilk defa 2003-04 sezonunda boy gösteren Gran Canaria, sekizli final turunda Real Madrid’e elenmekten kurtulamadı. 2004-05’te ULEB Cup’a normal sezonda veda eden İspanyol ekibi, 2006-07’de ise sekizli final turunda FMP’ye elendi. 2009-10’da çok başarılı bir Eurocup sezonu geçiren Gran Canaria, Panellinios’a elenerek çeyrek finalin ötesine geçme fırsatını tepti. 2012-2013’te ilk kez Kral Kupası’nda ve İspanya Ligi’nde yarı finale yükselen Gran Canaria, 2013-14’te de 11.500 kapasiteli Gran Canaria Arena’ya taşındı. Bu sezonda ligin ilk bölümünü 22 galibiyet ile kendi rekorunu kırarak bitiren Gran Canaria, 2014-15’te de Aito Garcia Reneses yönetiminde ve Walter Tavares önderliğinde Eurocup finali oynadı. Eurocup’ta o sezonda oynadığı 24 maçın 21’ini kazanan Gran Canaria, finalde Khimki engeline takıldı. 2016’da Kral Kupası finalinde Real Madrid ile karşılaşan Gran Canaria, Eurocup’ta da Galatasaray’a yarı finalde 1 sayı farkıyla elendi. Bu dönemde İspanya Ligi’nde de iki sezon üst üste Play-off oynama başarısı gösteren Gran Canaria, her iki eleme turunda da Baskonia’yı geçemedi. Rakibimiz, 2016’da en büyük başarısına imza attı ve İspanya Süper Kupası’nı kazandı. 2017 ve 2018’de Eurocup’ta çeyrek final oynayan Gran Canaria, 2017-18’de İspanya Süper Kupası’nda final, Kral Kupası’nda da yarı final gördü. Yükselişini adım adım sürdüren Gran Canaria, geride bıraktığımız sezonda da İspanya Ligi Play-off çeyrek finalinde Valencia’yı nefes kesen üçüncü maçın ardından deplasmanda 89-92 ile geçerek EuroLeague biletini ilk kez cebine koydu.

Herbalife Gran Canaria’da son durum

Sezon ortasında göreve gelen Victor Garcia’nın çalıştırdığı Herbalife Gran Canaria’nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Albert Oliver, Josh Magette, Clevin Hannah, Nikola Radicevic, Javi Lopez, Jovan Kljajic, Luke Nelson

Forvetler: Marcus Eriksson, Oriol Pauli, DJ Strawberry, Xavier Rabaseda, Paulo Rodriguez, Miguel Serrano, Alexander Madsen, Eulis Baez, Kim Tillie

Pivotlar: Anzejs Pasecniks, Ondrej Balvin, Luke Fischer, Alekdander Balcerowski, Khalifa Diop

Koç: Victor Garcia

Gran Canaria, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 18 maçta altı galibiyet elde etti. Rakibimiz, son altı maçının beşinden mağlubiyetle ayrıldı. Gran Canaria, EuroLeague’de son çift maç haftasında Real Madrid’e evinde 67-75 ve Kirolbet Baskonia’ya deplasmanda 83-66 kaybetti.

Gran Canaria, EuroLeague’de maç başına 87.5 sayı yiyor ve ligde en çok sayıya izin veren takım olarak dikkat çekiyor. Rakibimizin en önemli skor opsiyonlarından biri olan Marcus Eriksson, üç sayı çizgisinin gerisinden %44.0 gibi yüksek bir yüzdeyle hücum ediyor. Gran Canaria, bu sezon rakiplerini 80 sayının altında tutabildiği dört maçın üçünü kazandı.

Herbalife Gran Canaria’da Luke Nelson, Clevin Hannah ve Nikola Radicevic’in sakatlıkları bulunuyor.

Rakibimiz, İspanya Ligi ACB’de bu sezon çıktığı 16 maçta beş galibiyet elde etti. Gran Canaria, son lig karşılaşmasında Valencia’ya 83-67 yenildi. Bu mücadelede Oriol Pauli 14, SJ Strawberry 12, Marcus Eriksson ise 11 sayı buldu.

Gran Canaria, bu sezon EuroLeague’de 11 farklı oyuncuya ilk beşlerde yer verdi ve tüm maçlara ilk beşte başlayan bir oyuncu olmadı.

DJ Strawberry EuroLeague’de oynadığı son beş maçta da en az bir üç sayı isabeti buldu.

Marcus Eriksson, son 12 EuroLeague maçının 11’inde en az bir 3 sayı isabeti kaydetti.

Takım İstatistikleri – Hücum (Herbalife Gran Canaria - Fenerbahçe Beko)

Atılan Sayı: 78.9 – 83.7

2 Sayı: %51.8 - %58.8

3 Sayı: %33.6 - %43.1

Serbest atış: %72.5 - %80.1

Ribaund: 32.4 – 30.2

Asist: 17.5 – 19.1

Top çalma: 7.0 – 6.6

Blok: 1.9 – 1.9

Verimlilik: 83.3 – 99.8

Takım İstatistikleri – Savunma (Herbalife Gran Canaria - Fenerbahçe Beko)

Yenilen Sayı: 87.5 – 75.1

2 Sayı: %57.2 - %54.8

3 Sayı:%39.1 - %34.9

Serbest atış: %79.5 - %75.3

Ribaund: 35.9 – 29.1

Asist: 19.1 – 16.3

Top çalma: 7.5 – 6.4

Blok: 2.3 – 1.4

Verimlilik: 100.9 – 77.6

İstatistik Liderleri (Herbalife Gran Canaria - Fenerbahçe Beko)

Sayı: Hannah 10.9, Eriksson 9.1, Strawberry 8.7 / Vesely 14.9, Sloukas 11.6, Guduric 9.1

Ribaund: Balvin 4.9 / Vesely 5.8

Asist: Oliver 4.0 / Sloukas 4.8, Vesely 2.8, Guduric 2.5

Top çalma: Rabaseda 1.2, Strawberry 1.1 / Vesely 1.7, Guduric 1.1, Melli 1.0

Verimlilik Puanı: Hannah 12.5, Balvin 9.9, Baez 8.6 / Vesely 22.0, Sloukas 15.8, Lauvergne 10.9

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague sahnesinde ilk kez 2018-19 sezonunun açılış maçında karşılaştı. Ekibimiz, rakibini 97-72 mağlup etti. Bu mücadelede Jan Vesely 19 sayı, 11 ribaund ve 3 asist üreterek 34 verimlilik puanına ulaştı ve aynı zamanda ilk hafta maçlarının MVP’si oldu. Nikola Kalinic 16 sayı, 3 ribaund, 3 asist; Luigi Datome ve Joffrey Lauvergne de 12’şer sayı buldu. Gran Canaria’da daha sonra takımdan ayrılan Chris Evans 13, Anzejs Pasecnicks ise 12 sayı kaydetti.











