Gran Canaria - Darüşşafaka Tekfen maç sonucu: 84-64

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 84-64'lük farklı skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla temsilcimiz, üst üste 6. toplamda ise 23. yenilgisini aldı.

Gran Canaria ise 10 maç sonra ilk galibiyetini alırken toplamda da 26. maçında 7. kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Darüşşafaka'da Kartal Özmızrak 11 sayıyla takımın en skoreri olurken Toney Douglas ve Stanton Kidd 10'ar sayıyla oynadılar.

Gran Canaria'da Marcus Eriksson 16 sayıyla maçın en skoreri olurken Nikola Radicevic de 10 sayıyla maçı tamamladı. Ev sahibi ekipte süre alan her oyuncu skor üretmeyi başardı.



