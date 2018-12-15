Turkish Airlines EuroLeague'in 12. maç döneminde İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria, Karadağ ekibi Buducnost VOLI Podgorica'yı konuk etti.

Maça iyi başlayan taraf Buducnost olsa da ilk çeyreğin son bölümünde etkili olan Gran Canaria, 26-20'lik üstünlüğü yakaladı.

İkinci çeyrekte 30-14'lük periyot skorunu yakalayan ev sahibi ekip ilk yarıyı da 56-34 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Gran Canaria, son çeyreğe 82-57 üstün giren taraftı.

Son çeyrekte 13-28'lik skoru yakalamasına rağmen Buducnost farkı kapatmayı başaramadı ve karşılaşmadan 95-85 mağlup ayrıldı.

Sezona yaptığı kötü başlangıca rağmen toparlanan Gran Canaria bu sonuçla üst üste 3., toplamda ise 5. galibiyetini elde etti.

Buducnost ise 12. maçında 9. yenilgisini aldı.

Gran Canaria'da Marcus Eriksson 15 sayıyla en skorer isim olurken Ondrej Balvin 13, Nikola Radicevic ve Xavi Rabaseda da 12'şer sayıyla oynadılar.

Buducnost'ta Edwin Jackson 15 sayıyla en skorer isim olurken Alen Omic de 12 sayı üretti.