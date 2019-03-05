Grafite'den Fenerbahçe itirafı

Bundesliga'da Wolfsburg formasıyla 2009 yılında şampiyonluk yaşayan ve 130 maçta 75 gol kaydeden Grafite'den Fenerbahçe itirafı...

05 Mart 2019, Salı 17:15
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Grafite'den Fenerbahçe itirafı

Bundesliga'da 2009 yılında Wolfsburg formasıyla şampiyonluk yaşayan ve çıktığı 130 maçta 75 gol kaydederek kulüp tarihine adını yazdıran Grafite, yıllar sonra transfer itirafında bulundu.

39 yaşındaki Brezilyalı, ülke basınına yaptığı açıklamada, şampiyon tamamlanan sezonun ardından önemli teklifler aldığını söyledi.

Kariyerini geçen yıl ülkesinde sonlandıran Grafite, ''2009 yazında şampiyon olduktan sonra Rubin Kazan'dan teklif aldım. Orada çok para kazanabilirdim. Ayrıca Liverpool ve Fenerbahçe'de benimle ilgilendi. Ailem ve menajerimle bir karar verdik ve Wolfsburg'da kalmayı tercih ettik.'' diye konuştu.

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