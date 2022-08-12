Pazar günü ilk hafta maçında Sakaryaspor'a konuk olacak sarı-kırmızılılar hafta başında Bolu'da kampa girerken, camia başarıya kilitlendi. Eski Başkan Mehmet Sepil'in kulüp hisselerinin yüzde 70'ini Sports Republic şirketine devretmesiyle yeni bir yapılanmaya giren Göz-Göz, teknik ekip ve oyuncu kadrosunu büyük oranda değiştirdi. Turgay Altay'ın teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Göztepe birçok oyuncusuyla yollarını ayırırken, şu ana kadar 13 takviye gerçekleştirdi.

Yaz döneminde Berkin, Ekrem, Hüsamettin, Uğur, Berkay, Emir, Yunus Emre, Emre Çolak, Yasin, Ali Akman, Mammah, Polmer ve Atanga'ya imza attıran Göztepe, sol bek İsmail Köybaşı ve stoper Lukas Erhan Gottwalt'la da prensipte anlaşma sağladı. Kardeş kulüp Sakaryaspor'la sezonu açacak Göztepe'de taraftarların da ilk deplasmana akın edeceği vurgulandı. İki takımın futbolseverleri de maç öncesi adeta dostluk rüzgarları estirdi. Sakaryasporlu taraftarlar yayınladıkları mesajlarda, "Sakarya size deplasman değil, evinizde bekleniyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Göztepe'ye gönül verenler de "Kardeşlerimizin yanına gidiyoruz" cümlesine yer verdi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)